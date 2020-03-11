Тарас Загородний рассказал о влиянии госдолга на экономику страны

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Глава Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил, что государственный долг Украины за январь-февраль 2020 года увеличился более чем на 46,4 млрд грн

С вопросом относительно угрозы дефолта для экономики страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.

Тарас Загородний сообщает, что в данном случае вопрос состоит не в существовании долгов

«А вопрос заключается в возможности их оплачивать и их длине. То есть если долг в гривне, то нет угрозы девальвации. Долг, например, может быть в длину на семь лет. И это означает, что всю сумму сейчас выплачивать не нужно

Угрозы дефолта при нынешней ситуации пока нет. Потому что сейчас будет выравнивание курса гривны к доллару. То есть будет происходить девальвация и экспортеры получат больше денег», — отмечает Тарас Загородний

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