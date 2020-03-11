Доллар продолжает стремительно расти

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Стоимость доллара продолжает стремительно расти и по состоянию на 11 марта курс гривны к доллару составил 25,90 грн/долл

В обменных пунктах Киева стоимость доллара США увеличилась до 25,90 гривень, а на межбанковском валютном рынке курс доллара к гривне увеличился на 22 коп и составил 25,60/25,63 грн/долл, информирует enovosty.com/news.

Диллер коммерческого банка сообщил, что спрос на иностранную валюту уже второй день подряд превышает предложение. А Нацбанк поддерживает стабильность гривны и продает валюту из международных резервов.

Относительно евро, то стоимость евро в обменных пунктах Киева выросла до 29,30 грн/евро, а на межбанковском валютном рынке курс евро к гривне увеличился на 8 коп и составил 28,94/28,97 грн/евро

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Официальный курс гривны к доллару США по состоянию на 11 марта составил 25,31 грн/долл., а к евро — 28,79 грн/евро. Ранее сообщалось, что Нацбанк на межбанковском валютном рынке для поддержания курса гривны на прошлой неделе продал 307 млн долл, а 10 марта — 270 млн долл.