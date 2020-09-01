Олег Пендзин: «Поднятие минимальной зарплаты было объективным решением»

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В Украине с 1 сентября повысились минимальная зарплата и минимальная пенсия. Минимальная заработная плата выросла до пяти тысяч гривен в месяц, а минимальная пенсия – до 2 тысяч гривен

С вопросом относительно влияния повышения минимальной зарплаты и пенсии на экономику “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Экономического дискуссионного клуба Олегу Пендзину, информирует enovosty.com/news.

Олег Пендзин сообщает, что поднятие минимальной заработной платы было объективным решением

“Повышать минимальную заработную плату было нужно, поскольку минимальная заработная плата не может быть меньше, чем прожиточный минимум для трудоспособного населения. И если человек работает на одной работе, то он должен получать заработную плату, которой хватает, чтобы ему прожить. На сегодняшний момент фактический прожиточный минимум для трудоспособного человека составляет 5072 грн. Это то, что считает Минсоцполитики по продовольственной и непродовольственной корзине. И поэтому поднятие минимальной заработной платы было объективным решением. Тем более под нее нашли компенсаторы в размере 4,5 млрд грн. Поэтому я не думаю, что это негативным образом скажется на экономике. Кроме того, это повышение всего лишь на 273 грн, а бизнес дополнительно заплатит 60 грн с человека. Поэтому, по моему мнению, никаких существенных проблем для экономики в связи с таким повышением не будет. Вот дальше, когда будет повышение миимальной заработной платы до 6000-6500 грн, необходимо смотреть, что написано в бюджете, какие компнсаторы и откуда будут браться деньги”, — сообщает Олег Пендзин