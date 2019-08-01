Иностранцы инвестировали в украинские облигации 86 млрд грн

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Согласно данным НБУ, общий объем инвестиций иностранных граждан в украинские облигации внутреннего государственного займа составил 86,4 млрд грн

Согласно данным, обнародованным НБУ, по итогам еженедельного аукциона общий объем инвестиций иностранных граждан в украинские облигации внутреннего государственного займа увеличился на 13,4 млрд грн и составил 86,4 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

Согласно представленной информации, объем инвестиций иностранных граждан в государственные облигации внутреннего займа по сравнению с началом года увеличился на 80,1 млрд грн, или в 13,6 раза.

Текущий объем украинских государственных облигаций в портфеле нерезидентов составляет 10,8% от их общего количества в обороте, в то время как на начало 2019 года их объем составлял менее 1%.

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Напомним, как сообщалось ранее, объем инвестиций нерезидентов в украинские государственные облигации внутреннего займа в 2018 году увеличился на 1,13 млрд грн, или на 21,7%.