Евгений Демьянов рассказал о влиянии снижения учетной ставки НБУ на экономический рост

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В НБУ планируют постепенно снижать учетную ставку благодаря благоприятной макроэкономической ситуации, которая способствует смягчению монетарной политики

С вопросом относительно необходимости снижения учетной ставки “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту Евгению Демьянову, информирует enovosty.com/news.

Евгений Демьянов сообщает, что снижение учетной ставки является очень позитивной тенденцией, которая должно привести к оживлению кредитной активности нашей экономики

«Мы много говорим о экономическом росте. А одним из факторов экономического роста является активное кредитование экономики, в первую очередь, малого и среднего бизнеса. И, конечно же, населения. Одним из условий такого кредитования является снижение кредитных ставок. А кредитные ставки снижаются тогда, когда снижается инфляция и снижается учетная ставка Нацбанка.

Поэтому, конечно, это очень позитивная тенденция и позитивное намерение, которое должно привести к оживлению кредитной активности нашей экономики», — сообщает эксперт.

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