Владимир Воля рассказал о влиянии пополнения Нацбанком международных резервов на ситуацию в стране

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Национальный банк Украины в июне пополнил свои международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 322,3 миллиона долларов.

С вопросом относительно влияния пополнения Нацбанком резервов на ситуацию в стране “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, исполнительному директору направления “международная политика” Украинского института анализа и менеджмента политики Владимиру Воле, информирует enovosty.com/news.

Владимир Воля сообщает, что пополнение Национальным банком международных резервов с психологической точки зрения является позитивным сигналом для граждан и бизнеса

«То, что Национальный банк Украины привлек средства и пополнил международные резервы однозначно будет позитивно влиять на настроения относительно курса валют, потому что отображает наличие ресурсов для поддержания макроэкономической стабильности.

Это является позитивным сигналом для граждан и бизнеса с психологической точки зрения, так как показывает возможность привлечения Нацбанком финансовых ресурсов», — сообщает эксперт

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