НБУ в июне увеличил свои валютные резервы на $322 миллиона

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В НБУ сообщили, что в июне этого года центробанк увеличил свои валютные резервы на $322 миллиона

Национальный банк Украины в июне увеличил свои международные резервы путем приобретения иностранной валюты на межбанковской валютной бирже на 322,3 миллиона долларов, информирует enovosty.com/news.

Согласно информации, представленной на сайте НБУ, в первую неделю июня было приобретено 102,7 миллиона долларов, во вторую неделю – 135,1 миллиона долларов, в третью неделю — 40,5 миллиона долларов, а в четвертую неделю – 44 миллиона долларов. Также отмечается, что на протяжении месяца Нацбанк валюту не продавал.

С начала года приобретение Нацбанком валюты превысило ее реализацию в 7 раз или на 1,408 миллиарда долларов. Напомним, ранее сообщалось, что Международные резервы Украины сократились до $19,4 миллиарда из-за долговых выплат.