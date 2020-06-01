Доходы украинских банков выросли на 39%

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Доходы украинских банков выросли на 39% по сравнению с прошлым годом

В Национальном банке Украины сообщили, что украинские банки за январь-апрель этого года получили прибыль в размере 25,2 млрд грн. Этот показатель превышает аналогичный показатель 2019 года на 39%, информирует enovosty.com/news.

Доходы украинских банков за январь-апрель 2019 года увеличились на 16,8% и составили 90,0 млрд грн, а расходы повысились на 9,9% и достигли 64,8 млрд грн. Напомним, финансовый результат деятельности банков Украины за 2019 год был на уровне 59,6 млрд грн.

Наибольшую прибыль в 2019 году получили следующие банки: «ПриватБанк» (32,6 млрд грн), ПУМБ (2,6 млрд грн), «ОТП Банк» (2,5 млрд грн).

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Ранее сообщалось, что в Нацбанке рассказали, что делать, если в банках нарушаются права. В случае нарушения прав потребителей НБУ рекомендует сначало попытаться решить вопрос в финучреждении. В случае отсутствия положительного результата, с проблемой необходимо обращаться непосредственно в НБУ.