Во время действия моратория на проверку бизнеса предприятия работали в нормальном режиме, — Дмитрий Гарный

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С первого января 2019 года закончилось действие моратория на проверки малого и среднего бизнеса. С вопросом о влиянии отмены моратория на проверки малого и среднего бизнеса на деятельность предприятий «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, руководителю Киевского центра поддержки и развития бизнеса Дмитрию Гарному

Дмитрий Гарный сообщает, что проверки бизнеса, естественно, преследуют цель соблюдения законности, информирует enovosty.com/news.

«Но в Украине существует такая практика, что проверки любого малого, среднего и крупного бизнеса имеют и негативную сторону. А именно, необоснованное вмешательство государства в деятельность бизнеса. К тому же, очень сильно процветает коррупция. Поэтому те два года, когда действовал полноценный мораторий, бизнес работал в нормальном режиме. А самые злостные проверки, сопровождающиеся коррупцией, были прекращены. Но из-за того, что мораторий закончился, соответственно, это все снова может начаться.

А именно, контролирующие органы “кассовики”, проверяющие кассовую дисциплину, очень злоупотребляют своими полномочиями. Кроме того, сейчас создается такой проверяющий монстр, как “Гоструд”, который проводит очень много проверок и очень сильно штрафует», — говорит руководитель Киевского центра поддержки и развития бизнеса.

Относительно действий, которые необходимо предпринять для улучшения ситуации, то Дмитрий Гарный акцентирует внимание на том, что законодательному органу необходимо привести законодательство в соответствии с существующими международными стандартами

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«Если есть какие-то сферы проверок и контроля, где есть проблемы, так это, как уже говорилось, сфера проверок кассовой дисциплины. Там они сопровождаются очень большим процентом коррупции. И законодатель должен привести законодательство в этой сфере в соответствующее международным стандартам состояние, то есть исключить необоснованные штрафы и взятки.

То есть Кабинету министров Украины необходимо дать один или два года времени для того, чтобы устранить проблемы, связанные с этим контролем. А на это время можно ввести еще один запрет на проведение проверок. Но это надо делать, как уже отмечалось, путем внесения изменений в законодательство и принятия Верховной Радой Украины еще одного закона о моратории. К сожалению, пока этого делать не будут, так как моратории у нас вводят в основном с политическими целями для политического пиара.

Для реализации соответствующих изменений должна быть какая-то целевая группа или человек на уровне президента или премьер-министра, заигрывающий перед бизнесом и декларирующий то, что он смягчит условия ведения бизнеса. Сейчас этого делать не будут, потому что власть меняется и бизнесу вряд ли дадут такие бонусы», — сообщает эксперт.

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