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Виктор Скаршевский рассказал о ситуации с уменьшением средств на едином казначейском счету

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Виктор Скаршевский рассказал о ситуации с уменьшением средств на едином казначейском счету
 
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В Госказначействе сообщили, что остаток средств на едином счету Государственной казначейской службы по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 10,5 млрд грн, что на 39% ниже показателя месяцем ранее

С вопросом относительно опасности уменьшения средств на едином казначейском счету «Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к экономическому эксперту Виктору Скаршевскому, информирует enovosty.com/news.

Виктор Скаршевский сообщил, что остаток средств на едином казначейском счету ежедневно меняется

«В один день остаток может быть 10 млрд грн, на следующий день он может быть 15 млрд грн, а через несколько дней остаток может составить 3 млрд грн. Потому что каждый день выполнение бюджета происходит следующим образом: доходы поступают неравномерно и расходы также поступают неравномерно. Поэтому нельзя никаких выводов делать основываясь только на одной цифре остатков денежных средств на едином казначейском счету. Можно было бы сделать выводы, если бы Казначейство предоставляло ежедневную информацию об остатках. Тогда мы бы видели среднедневные остатки и могли бы сказать, хорошая или не очень хорошая ситуация.

С другой стороны, этот остаток в размере 10 млрд грн — это только лишь гривневый остаток, а есть еще валютные счета. А в Казначействе, к сожалению, фрагментарно дается информация об этом. А это очень важная информация, потому что именно с валютных счетов выплачиваются внешние долги.

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Однако для экономики более важны не сами остатки, а то, что продолжается хроническое невыполнение доходной части госбюджета. За март недовыполнение составило «-10 млрд грн», а за год «- 27 млрд грн». И это говорит о том, что недофинансированы и расходные статьи бюджета», — отмечает Виктор Скаршевский


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 97

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