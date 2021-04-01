В Украину заходит самая большая японская платежная система

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Заход ведущей платежной системы Японию в Украину позволит сделать отношения между нашими странами более тесными

Крупная международная карточная платежная система JCB Payment System из Японии выходит на украинский рынок. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

В сообщении регулятора говорится о том, что порядок и условия деятельности JCB Payment System в нашей стране на сегодня до конца согласован. Теперь карточная платежная система сможет предоставить украинцам услуги по платежным картам, оплате товаров и услуг, выдачи денег и эквайринга.

В Национальном банке подчеркнули важность этого события, учитывая, что приход ведущего мирового игрока увеличит возможность получения услуг на платежном рынке нашей страны. Кроме того, выход JCB Payment System на рынок Украины в будущем поспособствует налаживанию более тесных отношений между нашими странами.

Стоит отметить, что эта японская система — пятая в нашей стране международная карточная платежная система, платежной организацией которой является нерезидент. JCB Payment System является самой большой платежной системой в Японии, которая, к тому же — на третьем месте среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карточек.

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