В Украине дефицит госбюджета уменьшился до 6,4 млрд грн

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В Украине дефицит госбюджета уменьшился до 6,4 млрд грн В Украине дефицит госбюджета уменьшился до 6,4 млрд грн

Закрыть Отправить

В Украине в феврале 2020 года дефицит госбюджета уменьшился до 6,4 млрд грн

В Национальном банке Украины сообщили, что в феврале 2020 года дефицит государственного бюджета уменьшился до 6,4 млрд грн благодаря росту доходов, информирует enovosty.com/news.

Доходы госбюджета увеличились на 2,3%, несмотря на уменьшение объемов импорта и цен на некоторые импортируемые товары. В Нацбанке отметили, что повышению доходов способствовали устойчивый рост номинальных заработных плат, восстановление производства табачных изделий, возвращение возмещения НДС практически до среднемесячных объемов предыдущего года и улучшение его администрирования

В то же время, в феврале наблюдалось увеличение расходов. Расходы увеличились на 8,0% за счет увеличения затрат на социальное обеспечение, обслуживание госдолга и других затрат. Платежный баланс местных бюджет был выполнен с профицитом в размере 6.9 млрд грн.

Читайте: В Италии планируют существенно увеличить дефицит госбюджета