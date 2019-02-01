Украинцы смогут покупать валюту онлайн

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Украинцы смогут покупать валюту онлайн Украинцы смогут покупать валюту онлайн

Закрыть Отправить

Со следующей недели вступает в силу Закон Украину «О валюте и валютных операциях», согласно которому украинцы смогут покупать валюту онлайн

Со следующей недели вступает в силу Закон Украину «О валюте и валютных операциях», согласно которому украинцы смогут покупать валюту онлайн (в пределах установленного лимита до 150 000 грн/день) и инвестировать за границу до 50 000 евро без получения специальной лицензии, информирует enovosty.com/news.

Александр Бевз, директор департамента лицензирования Национального банка Украины, сообщил, что теперь обменять валюту можно будет не только в банках, но и у почтовых операторов, которые имеют соответствующую лицензию НБУ.

Банки уже готовятся к возможности реализации валюты через специальные интернет-приложения. Кроме того, некоторые банки будут предлагать возможность проведения безналичных операций по продаже и покупки валюты в терминалах самообслуживания и банкоматах

Напомним, Закон Украины «О валюте и валютных операциях» вводится в действие с 7 февраля 2019 года. Благодаря новой системе валютного регулирования будет отменено много запретов, что значительно упростит операции с валютой и ускорит развитие экономики.

Читайте: В Украине началась акция против российских банков, - Гражданский корпус Азов