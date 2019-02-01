Информация про собственников акций стала доступна онлайн

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В НКЦБФР запустили новый онлайн-сервис поиска владельцев акций украинских предприятий

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку сообщили, что запустили новый онлайн-сервис, который помогает осуществлять поиск владельцев акций украинских предприятий, информирует enovosty.com/news.

Теперь все заинтересованные лица, в том числе государственные организации, юридические структуры, участники рынка ценных бумаг, имеют свободный доступ к информации о владельцах акций украинских акционерных обществ в режиме 24/7.

Также новый онлайн-сервис предоставляет возможность автоматически сформировать нужную справку от НКЦБФР.

Запуск сервиса поможет уменьшить забюрократизованность процессов получения необходимой информации и заменить волатильные бумажные этапы на быстрые электронные процедуры, что обеспечит доступность базы акционеров всем заинтересованным лицам.

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