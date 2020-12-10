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Тарас Загородний: «В Украине реальный сектор до сих пор не может получить достойного кредитования»

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Тарас Загородний: "В Украине реальный сектор до сих пор не может получить достойного кредитования"
 
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Нацбанк оставил учетную ставку без изменений на уровне 6%.

С вопросом относительно эффективности этого решения для экономики страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.

Тарас Загородний сообщает, что учетная ставка должна быть несколько ниже

«Сейчас все банки активно заливают экономику деньгами и ставят высокие проценты. К сожалению, у нас учетные ставки не соответствуют экономической политике, которая должна проводиться по стимулированию кредитования. И главное, что Национальный банк должен сделать, это снизить нормативы по кредитованию. Потому что до сих пор у нас вся банковская система сама по себе и занимается торговлей ценными бумагами. В то время как реальный сектор до сих пор не может получить достойного кредитования. И поэтому тут главное — действия Национального банка», — сообщает Тарас Загородний


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 141

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