В Украине впервые с начала года упали потребительские цены

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Согласно данным Госстата, в Украине впервые с начала года упали потребительские цены

Согласно данным Государственной службы статистики, в Украине впервые с начала 2019 года уменьшились потребительские цены, информирует enovosty.com/news.

Цены на безалкогольные напитки и продукты питания уменьшились на 1,1%. Стоимость яиц снизилась на 26,7%, а овощей — на 14,3%. Цены на молоко, сметану, кисломолочную продукцию, рис, сало и свинину упали на 0,4-2%.

В то же время сахар и фрукты подорожали на 7-9% соответственно. Стоимость мяса птицы, рыбы, продуктов из рыбы, хлеба и продуктов переработки зерновых увеличилась на 0,5-1,4%. Цены на табачные изделия и алкогольные напитки повысились на 1,2%.

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Как сообщалось ранее, в Украине цены на ранние овощи будет уменьшаться из-за увеличения предложения отечественных товаропроизводителей.