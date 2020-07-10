Олег Голубенко: «Деньги Всемирного банка необходимо направить на медицину»

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Олег Голубенко: "Деньги Всемирного банка необходимо направить на медицину" Олег Голубенко: "Деньги Всемирного банка необходимо направить на медицину"

Закрыть Отправить

Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл для преодоления последствий пандемии COVID-19

С вопросом относительно направлений, куда в первую очередь необходимо направить средства «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что эти средства, в первую очередь, необходимо направлять на противодействие пандемии

«Это может быть строительство новых больниц, закупка аппаратов для искусственной вентиляции легких. То есть средства необходимо направлять именно на медицину для решения тех проблем, которые мы имеем из-за пандемии коронавируса. Даже не на закупку средств защиты, проведение каких-то мероприятий по борьбе с инфекцией.

Средства также могут быть направлены на разработку вакцины и на целый ряд мероприятий, напрямую связанных с противодействием пандемии», — говорит Олег Голубенко

Читайте: В условиях кризиса средства лучше вкладывать в акции IT-компаний и металлы, - Олег Голубенко