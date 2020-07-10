Олег Голубенко: «Деньги Всемирного банка необходимо направить на медицину»

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Финансовые новости

10.07.2020 г.
17:58Олег Голубенко: "Деньги Всемирного банка необходимо направить на медицину"
09.07.2020 г.
16:26В Украине повысят пенсии: подробности
15:02Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл
11:07Особенности оформления микрозаймов в 2020 году
08.07.2020 г.
18:19Международные резервы Украины увеличились на 3 млрд долл
15:02В Украине продолжает уверенно укрепляться национальная валюта
12:09"Печатный станок" запускать не будут. Что будет с долларом осенью?
Все финансовые новости

Аналитика

10.07.2020

Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?

Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Несмотря на наличие в повестке дня более значимых и неотложных законопроектов, на прошлой неделе Рада начала рассматривать во втором чтении законопроект ...
10.07.2020

Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»

Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Ждет ли экономический коллапс Украину уже этой осенью, может ли роспуск парламента спасти падающий рейтинг Зеленского, чем вызвана медийная активность ...
07.07.2020

Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет...

Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет...
Известно, что история повторяется дважды - сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Но трудно сказать, чем именно является намечающийся пятый и шестой ...

Последние новости

10.07.2020 г.
20:59 В австралийских водах когда-то жили гигантские морские скорпионы
20:48 Почему российский горе-истребитель так опасен для покупателей, - Злой Одессит
20:19 СБУ провела антитеррористические учения (ВИДЕО)
19:42 Россия отправила на оккупированный Донбасс новые снайперские комплексы, - разведка
19:36 Нацполиция блокировала деятельность организованной преступной группы наркодилеров (ВИДЕО)
19:20 ЕС разрешил вступить в еврозону еще двум странам
18:48 Эксперты ВОЗ едут в Китай для расследования возникновения COVID-19, - Reuters
18:39 Депутат ОПЗЖ и многолетний «смотрящий» по Киеву Вадим Столар возглавил теневой штаб Пальчевского
17:58 Олег Голубенко: "Деньги Всемирного банка необходимо направить на медицину"
17:46 В Украине планируют закрыть ряд пляжей: подробности
17:19 ОБСЕ зафиксировала пятикратное увеличение военной техники возле линии соприкосновения на Донбассе
16:54 В РФ в море грохнулась очередная "вундервафля", - Аnti-colorados
16:41 Нидерланды подадут в ЕСПЧ иск против России из-за Boeing MH-17
16:24 Госдепартамент США дал зеленый свет Японии на покупку новых истребителей F-35
15:59 В приватизационном конкурсе по гостинице “Днепр” может принять участие Пэрис Хилтон
15:58 Газовый эшафот РФ, - Злой Одессит
15:28 Украина превращается в тропики
15:02 Электромобили Tesla станут самоуправляемыми уже в этом году - Маск
15:02 Нефть и рынки осыпались на новостях из США, но цена вернется к $100 за баррель
15:00 Эксперты считают, что защитные маски от COVID-19 придется носить годами
15:00 Командование специальных операций США модернизирует свои боевые самолеты
14:20 На детской площадке в Киеве обнаружили боевую гранату: ее могли завезти туда вместе с песком (ФОТО)
14:00 В Атлантическом океане распилят и утопят 4000 новых авто
13:59 Лев Шлосберг рассказал о планах Путина по завоеванию Украины
13:40 Япония обнародовала график реализации программы для собственных истребителей
13:20 В Украине обновили правила выдачи водительских прав: что нового
13:19 В ООН рассказали, как изменится температура на планете в ближайшие пять лет
13:10 Донбасс – это второе Приднестровье, он оккупирован на десятилетия, – Орешкин
13:06 Готовы к разным сценариям агрессии РФ. Наев рассказал о главной задаче ВСУ
13:00 В Афганистане во время учебного полета разбился военный самолет
12:35 В Ужгороде задержали опасную банду. Лидец "Заяц" успел сбежать
12:20 Ученые выяснили причину высокой заразности COVID-19
11:55 В Японии из-за COVID-19 запретили петь и кричать
11:47 Специалисты рассказали, как спрогнозировать тяжелое течение COVID-19 на начальном этапе
11:44 Смертельнее коронавируса: В Китае предупредил об опасном вирусе в Казахстане
11:36 "Такую Европу я не хочу видеть": дерзкий эстонский депутат бросил вызов Ангеле Меркель
11:27 Законопроект о медиа - это международный скандал с политическими последствиями для Зеленского, - Чаплыга
10:50 Великобритания послала России «военное предупреждение» - Daily Express
10:21 Скандально известный железнодорожный схемщик Василий Гладких возвращается в Украину - СМИ
10:20 Генерал рассказал о численности "сухопутки" РФ в Крыму
10:15 В протестах в Сербии, организованных марионетками Кремля, пророссийские СМИ нашли “украинских след” - Злой Одессит
09:55 Несмотря на давление ФСБ, свидетели отказались клеветать на украинского активиста из Крыма
09:35 По вагону текла кровь и алкоголь: В киевском метро произошла драка с "ловеласом"
08:53 Врач рассказала, может ли человек, переболевший COVID-19, заразиться повторно
08:32 Мэр Сеула признал вину в предсмертной записке. Подробности скандального дела
08:27 Профессор из США считает COVID-19 в самолетах опаснее авиакрушений в 79 раз
08:24 "Не под контролем": В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19
07:50 Ученые из Германии выделили 28 антител, нейтрализующих COVID-19
07:40 Пора на фотосессию: в ботсаду Днепра расцвел редкий цветок (ФОТО)
07:30 В Бразилии стартовало производство новейшей версии истребителя Gripen
07:10 В МВД придумали новый способ борьбы со злостными нарушителями ПДД
06:45 Ученые выяснили, какие неврологические осложнения может вызывать COVID-19
09.07.2020 г.
23:55 "Нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия.": Лукашенко заявил что независимость Беларуси не продается
23:20 Курьез дня: Медведь забрался в открытую машину и попытался уехать из леса (ВИДЕО)
23:11 Вакцина БЦЖ снижает риск смерти от COVID-19
23:07 Ежегодное цветение полевых цветов у подножия Апеннинских гор: завораживающие фото
20:59 У берегов Италии дайверы обнаружили судно 16 века
20:47 Контрразведка СБУ блокировала диверсию ФСБ РФ на Луганщине (ВИДЕО)
20:37 Ученые доказали, что древние индейцы Колумбии доплывали до Полинезии
20:18 Золотовалютные резервы Украины продемонстрировали резкий рост, - Злой Одессит
Все новости »

Олег Голубенко: «Деньги Всемирного банка необходимо направить на медицину»

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Олег Голубенко: "Деньги Всемирного банка необходимо направить на медицину"
 
Печать Отправить на почту

 

 

Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл для преодоления последствий пандемии COVID-19

С вопросом относительно направлений, куда в первую очередь необходимо направить средства «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что эти средства, в первую очередь, необходимо направлять на противодействие пандемии

«Это может быть строительство новых больниц, закупка аппаратов для искусственной вентиляции легких. То есть средства необходимо направлять именно на медицину для решения тех проблем, которые мы имеем из-за пандемии коронавируса. Даже не на закупку средств защиты, проведение каких-то мероприятий по борьбе с инфекцией.

Средства также могут быть направлены на разработку вакцины и на целый ряд мероприятий, напрямую связанных с противодействием пандемии», — говорит Олег Голубенко

Читайте: В условиях кризиса средства лучше вкладывать в акции IT-компаний и металлы, - Олег Голубенко


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 25

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет...
Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко
Султан Эрдоган против Кемаля Ататюрка, но за Османскую империю
Итоги месяца: Америка в огне, конфликт на границе двух ядерных держав и гонка на выживание
Должников ждет суд: в Раде придумали, как бороться с долгами украинцев за коммуналку
Анатолий Амелин: Экономическая модель Южной Кореи – оптимальный путь для Украины
Все статьи




Читайте также

Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл
 В условиях кризиса средства лучше вкладывать в акции IT-компаний и металлы, - Олег Голубенко
Всемирный банк дал неутешительный прогноз о падении экономики. Кто пострадает больше всего?
 Олег Голубенко рассказал о ситуации с укреплением гривны
Украина получит от Всемирного банка 135 млн долларов
 Коронавирус может проникнуть в человеческий организм через слезы, - исследование
Вечный карантин: В Минздраве сделали важное заявление
 Олег Голубенко рассказал о возможных источниках покрытия дефицита госбюджета

Армия

Очки ночного видения (ОНБ-300)
Гранатомет FGM-172 SRAW (США)
Бронеавтомобиль «Крепость на колесах»
Самолет штурмовик A-50 Golden Eagle (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Симоненко
Петр
Арьев
Владимир
Полторак
Степан
Климпуш-Цинцадзе
Иванна
Все персоны    >>
Исследования

Последние новости в соцсетях

Публикации

Forbes Россия и Арманжан Байтасов: как казах контролирует рейтинги богатейших россиян

Олег Козачук, глава "Хмельницкоблэнерго": "Госкомпании могут и должны быть эффективными"


linden

Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Саудовская Аравия объявила новую нефтяную войну (9909)

Новую украинскую снайперскую винтовку испытали курсанты Академии Нацгвардии (ФОТО) (7135)

Кейт Миддлтон поразила поклонников идеальным внешним видом (ФОТО) (6834)





работа на besplatka.ua




Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 