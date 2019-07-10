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Кабмин изменил условия предоставления гарантий для инвестиционных проектов

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Кабмин изменил условия предоставления гарантий для инвестиционных проектов
 
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В Минэкономразвития сообщили, что правительство внесло изменения в механизм проведения анализа и отбора инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что правительство внесло изменения в механизм проведения анализа и выбора инвестиционных проектов, которым будет оказана поддержка в форме предоставления государственных гарантий, информирует enovosty.com/news.

Кабмин внес изменения в основания для предоставления отрицательного или положительного заключения экспертизы инвестиционных проектов. Теперь перечень критериев отрицательного или положительного заключения дополняется новыми критериями, включающими актуальность проекта, соответствие требованиям законодательства, учет концепции устойчивого развития общества, а именно учет экономических, экологических и социальных интересов общества.

Кабмин изменил условия предоставления гарантий для инвестиционных проектов

Принятое постановление упрощает процесс оформления документа, отображающего корректность расчетов инвестиционного проекта. Теперь вместо справки из банковских учреждений достаточно принести документ от потенциального инвестора, который планирует инвестировать средства в проект. Первый вице-премьер Степан Кубив сообщил, что принятое постановление повысит прозрачность процесса предоставления государственных гарантий и уменьшит количество бумажной волокиты при оформлении инвестиционных проектов.

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По материалам 
Автор: Оксана Ельченко
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