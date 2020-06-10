В Минфине сообщили, на что направят деньги МВФ

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В Минфине сообщили, что деньги МВФ позволят обеспечить социальную защиту населения и осуществить выплаты по долговым обязательствам

В Министерстве финансов Украины сообщили, что сегодня Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о запуске новой 18-месячной программы Stand-by. Общий объем программы — 5 млрд долларов, информирует enovosty.com/news.

Первый транш объемом 2,1 млрд долларов должен поступить в Украину 11 июня 2020 года и будет направлен в Государственный бюджет Украины. Это позволит обеспечить социальную защиту населения, в том числе принять меры по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также обеспечить своевременное осуществление выплат по долговым обязательствам.

Программа Stand-by сосредоточена на ключевой задаче — поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и охватывает такие сферы, как фискальную политику, монетарную политику, политику финансового сектора, энергетическую политику и антикоррупционную политику

Наличие программы МВФ откроет возможности для получения финансовой поддержки от ряда международных партнеров, в частности от Всемирного банка и Европейского Союза.

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