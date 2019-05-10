В Украине подорожает оформление паспортов

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В Украине с 1 июля подорожает оформление паспортов. С 1 июля цена за оформление ID-карты увеличится до 345 грн, а загранпаспорта — до 682 грн.

В Государственной миграционной службе Украины сообщают, что в Украине с 1 июля подорожает оформление паспортов. Ожидается, что увеличение стоимости оформления документов дополнительно направит в местные бюджеты денежные средства в размере около 200 млн грн в год, информирует enovosty.com/news.

На данный момент стоимость выпуска ID-карты (внутреннего паспорта) за 20 рабочих дней составляет 279 грн. С 1 июля цена за оформление ID-карты увеличится до 345 грн. Данная цена включает стоимость услуги оформления (126 грн) и стоимость бланка (219 грн). Стоимость выпуска ID-карты за 10 рабочих дней составляет 366 грн, а с 1 июля цена за оформление поднимется до 471 грн.

Оформление биометрического загранпаспорта за 20 рабочих дней с 1 июля будет стоить 682 грн, а стоимость выпуска биометрического загранпаспорта за семь рабочих дней составит 1034 грн. Напомним, с помощью украинского загранпаспорта без виз можно посетить 120 стран мира.

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Оформить загранпаспорта можно в Государственной миграционной службе, центре обслуживания «Паспортный сервис» ГП «Документ» и в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Как сообщалось ранее, со 2 мая после перерыва, связанного с техническими причинами, центры паспортного сервиса снова начали оформлять паспорта.