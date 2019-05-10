В Украине планируют увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности

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Согласно новому законопроекту, в Украине планируют увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности в 10 раз

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, увеличивающий размер штрафа за непристегнутый ремень безопасности в 10 раз, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным, обнародованным Центром демократии и верховенства права, только 23% украинцев ездят с пристегнутым ремнем безопасности в автомобиле. На сегодня в Украине штраф за такое нарушение составляет всего 51 гривну. В то время как последствия езды с непристегнутым ремнем безопасности в случае аварии могут привести к инвалидности и даже к летальному исходу.

В европейских странах за езду в автомобиле без ремня безопасности штраф составляет от 30 евро и до 140 евро. Согласно данным экспертов, ремень безопасности может выдержать нагрузку около 3 тонн и спасает жизнь около 70% пассажирам и водителям, попавшим в аварию.