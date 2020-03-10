Владимир Воля рассказал о перспективах динамики курса гривны

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Владимир Воля рассказал о перспективах динамики курса гривны Владимир Воля рассказал о перспективах динамики курса гривны

Закрыть Отправить

Стоимость доллара США в обменных пунктах выросла до 25,80 гривни, а евро — до 29 гривень. В Национальном банке сообщили о готовности поддерживать стабильность украинской национальной валюты с использованием международных резервов. На прошлой неделе Нацбанк продал 307 млн долл, а сегодня, 10 марта — 250 млн долл.

С вопросом относительно перспектив динамики курса гривны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору направления “международная политика” Украинского института политики Владимиру Воле, информирует enovosty.com/news.

Владимир Воля сообщает, что если будет увеличение стоимости доллара, то оно произойдет еще может быть на гривну

«То есть пока что срабатывает психологический эффект. Это раскачиваемая спекулянтами ситуация из-за того, что в мире происходит большой кризис и подешевела нефть. Поэтому, это, скорее всего, паника. И этот панический эффект сработал на повышение курса гривны. Но если говорить о том, насколько паника вобще могла оказать влияние, если бы паника была неконтролируемой, то мы помним периоды, когда у нас взлетал курс доллара катастрофически.

И поэтому, когда пик этих эмоций и паники пройдет, то ситуация стабилизируется. Но пока нет никаких оснований для грандиозного обесценивания украинской гривны. То есть возможен какой-то люфт, какой-то откат до тех параметров, которые были в прошлом году, потому что эти параметры были выгодны для тех людей, которые большие суммы валюты покупали по ценам 25-27 грн/долл, а теперь им совершенно не выгодно продавать валюту по 24 грн/долл», — отмечает Владимир Воля

Читайте: Владимир Воля рассказал о причинах усилившейся агрессии РФ на Донбассе