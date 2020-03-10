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Смолий рассказал о жесткой монетарной политике НБУ

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Яков Смолий рассказал о жесткой монетарной политики Нацбанка по достижению целей снижения уровня инфляции

Глава Национального банка Украины Яков Смолий в своем интервью сообщил, что политика Нацбанка в части реализации жесткой монетарной политики была оправдана , информирует enovosty.com/news.

Смолий подчеркнул, что НБУ достиг целевых показателей, которые ставились в 2015 году. Реализуя политику плавающего курса гривны и инфляционного таргетирования Нацбанк достиг финансовой стабильности и низкого уровня инфляции. А главным инструментом для достижения запланированных целей была учетная ставка. И как только стало понятно, что инфляция замедляется, Нацбанк начал ее снижать

Относительно укрепления курса гривны, то Яков Смолий сообщил, что НБУ не ожидал такого резкого укрепления курса национальной валюты. Однако этому способствовало несколько факторов. В частности, улучшение макроэкономической ситуации, возобновление экономического роста и снижении инфляции


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 229

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