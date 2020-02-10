В НБУ рассказали о главных рисках на 2020 год

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В Национальном банке сообщили, что главными рисками для сохранения макрофинансовой стабильности Украины являются неопределенность по программе МВФ, решения украинских судов и распространение коронавируса.

В комитете монетарной политики Нацбанка рассказали о главных угрозах для макрофинансовой стабильности Украины, информирует enovosty.com/news.

В Национальном банке сообщают, что главными рисками для сохранения макрофинансовой стабильности Украины являются неопределенность по программе МВФ, решения украинских судов и распространение коронавируса.

С одной стороны, в Нацбанке не считают, что коронавирус может оказать значительно влияние на финансовую и макроэкономическую стабильность в Украине. Однако, с другой стороны, в НБУ опасаются, что китайский коронавирус может препятствовать реализации макроэкономических планов.

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