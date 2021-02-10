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Олег Пендзин: «Небольшая инфляция для страны является полезной»

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Олег Пендзин: "Небольшая инфляция для страны является полезной"
 
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В Украине потребительская инфляция в январе составила 6,1%, ускорившись с 5% в декабре.

С вопросом относительно опасности увеличения потребительской инфляции для Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Экономического дискуссионного клуба Олегу Пендзину, информирует enovosty.com/news.

Олег Пендзин сообщает, что, как говорит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, небольшая инфляция для страны является полезной

«Главное, чтобы она не выходила за пределы тех показателей, которые заложены в государственный бюджет. А в госбюджете у нас заложена инфляция в размере 7,5% годовых. Так что пока никаких критичных вещей нет. Тем более необходимо понимать, что инфляция является индексом потребительских цен. А любые социальные выплаты стимулируют рост цен на потребительском рынке. Например, в Украине повысили минимальую заработную плату на 22%, при том что экономика упала на 5%. Кроме того, у Национального банка Украины и правительства есть механизмы по сдерживанию инфляционных процессов. Поэтому, скорее всего, мы выйдем на те показатели, которые заложены в государственный бюджет по концу года», — сообщает Олег Пендзин


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 123

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