Сегодня в Украине пройдет первый полуфинал Нацотбора на Евровидение (ВИДЕО)

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На 9 февраля запланирована первая полуфинальная часть украинского отбора на Евровидение.

Онлайн-трансляция конкурса пройдет сегодня вечером — в 19-00. Зрители смогут смотреть шоу на каналах СТБ и «UA:Перший», информирует enovosty.com/news.

Ведущим нацотбора стал Сергей Притула. Добавим, что именно он назвет временные периоды, когда организаторы будут запускать процесс голосования.

Сегодня вечером будут соревноваться 8 певцов и групп. Чтобы проголосовать, зрителю необходимо указывать, соответственно, цифру от 1 до 8. Помимо зрительского голосования, будет еще и судейское (50 на 50). В конце программы балы будут суммироваться.

В финал Нацотбора выйдут только три участника сегодняшнего полуфинала и три – второго. Музыканта или коллектив, который отправиться представлять Украину на Евровидении-2019 узнаем 22 февраля.

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В первом украинском полуфинале встретятся такие участники: The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, а также BAHROMA.

Предлагаем вашему вниманию песни полуфиналистов:

Справка. В 2019 году Евровидение состоится в Тель-Авиве.