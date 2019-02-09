Мода-2019: определены самые трендовые платья этой весны

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Через несколько недель придет любимое многими время года – весна. Эта пора очень подходит для платьев.

Проанализировав показы от различных модных домов, эксперты определили несколько моделей платьев, которые будут в тренде весной, информирует enovosty.com/news.

Дизайнеры призывают обратить внимание на пастельные тона розового цвета. Особенно хорошо в цвете «пыльная роза» выглядят платья из шифона и шелка.

Также в новом сезоне модными будут минималистические платья, на которых будет отсутствовать лишний декор. Такие модели были представлены, в частности, The Row и Emilia Weakstead.

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В моде остаются и кружева. В тренде будут яркие цвета и необычные узоры.

Дизайнеры уверены, что вновь обретут популярность вязанные платья. Такая «сеточная» одежда была представлена на подиумах Louis Vuitton. Плетенные платья 90-х отлично подойдут для тех женщин, которые любят многослойность и стиль бохо.

Так называемые платья-тортики снова в моде. Многослойные кружева придадут образу немного инфантильности и романтики.

Этой весной можно прикупить и платьице из джинса. На показах Balmain и Isabel Marant был использован светлый «варенный» деним.

Также популярными будут платья с перышками. Они постепенно перешли от новогодней коллекции к весенней. В качестве ежедневного наряда подойдет платье, на котором есть лишь небольшой перьевой акцент.