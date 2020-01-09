Искусственный интеллект поможет Warner Bros снимать фильмы

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Кинокомпания Warner Bros намерена воспользоваться искусственным интеллектом для производства своих будущих фильмов. Компьютер будет решать снимать или нет ту или иную картину.

Основываясь на вычислениях искусственного интеллекта корпорация Warner Bros будет принимать решение о съемках фильма. Благодаря им корпорация будет прогнозировать потенциальный успех будущей картины, информирует enovosty.com/news.

На данный момент кинокорпорация подписала договор с Cinelytic, занимающейся созданием интеллектуальных проектов.

В договоре сказано, что теперь Warner Bros имеет право пользоваться цельными данными и прогнозируемой аналитикой системы для управления принятиями решений о выдаче «зеленого света» на съемку фильма.

Благодаря такой возможности кинокомпания хочет сократить время, которое тратится на обработку и оценку различных вариантов.

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Добавим, что Cinelytic — компания, которая разработала систему, коллекционирующую информацию об уровне восприимчивости фильмов различной публикой.

Руководство Warner Bros пока скептически относится к такому решению. Некоторые боссы считают, что искусственный интеллект все равно не сможет принимать таких творческих решений, на которые способны киноэксперты.