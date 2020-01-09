Джастин Бибер признался, что заболел неизлечимым недугом

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Популярный канадский певец рассекретил свой диагноз. Джастин Бибер признался, что у него диагностировали болезнь Лайма (клещевой боррелиоз).

В своем новом посте в Instagram Бибер написал, что болен. 25-летний певец напомнил, что на протяжении двух последних лет многие говорили о его ужасном виде и предполагали, что он злоупотребляет наркотиками. «Они просто не знают о моем диагнозе», — отметил артист, информирует enovosty.com/news.

Джастин написал, что сейчас борется с болезнью Лайма. Вдобавок к ней у певца еще имеется хроническая вирусная инфекция, плохо влияющая на состояние кожи, уровень энергии и мозговую функцию.

Отметим, что болезнь Лайма возникает из-за укуса клеща. Симптомов у этого недуга множество, но чаще всего он провоцирует лихорадочное состояние, сыпь и боли невралгического характера. Нередко боррелиоз вызывает поражение сердца и глаз. Полностью избавиться от болезни Лайма на данный момент невозможно, но перевести ее в хроническое течение реально.

Супруга Бибера, Хейли Бибер, поддержала певца в соцсети. Она посоветовала людям изучить информацию о данном недуге перед тем, как высмеивать других.

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