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Актрису Лию Ахеджакову срочно госпитализировали с COVID-19

Главная » Последние новости » Новости культуры » Актрису Лию Ахеджакову срочно госпитализировали с COVID-19
 
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Известная актриса и настоящий друг Украины Лия Ахеджакова госпитализирована в больницу из-за заражения коронавирусом и ухудшения состояния здоровья.

Отмечается, что Ахеджакову поместили в медучреждение еще 7 января, информирует enovosty.com/news.

Тест 82-летней Ахеджаковой на коронавирус оказался положительным. Кроме того, у нее есть еще ряд хронических заболеваний, поэтому было принято решение о госпитализации.

Ахеджакова получила большую известность благодаря роли в фильме «Служебный роман», также она сыграла в таких знаменитых кинокартинах как «Ирония судьбы», «Небеса обетованные», «Гараж».

Актриса известна своей активной гражданской позицией, она не раз высказывалась в поддержку Украины после аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Читайте: "Хочется заглушить это мракобесие": Известная российская актриса рассказала, что может исправить ситуацию в РФ

Самые известные высказывания Лии Ахеджаковой об Украине:

О поддержке Украины

«Пусть оскорбляют, пусть кидают в меня камни, но я лично Украину не предам! Ни под каким видом, даже если меня будут так жестоко оскорблять и унижать».

Читайте: Россия отжала у Украины Крым, - Лия Ахеджакова

Об аннексии Крыма

Я Крым весь объездила, он часть моей жизни. Но это абсолютно не оправдывает воровство. Я считаю: Крым принадлежит Украине. Как это можно – отжать жилплощадь у соседа? Особенно когда в доме у него проблемы. еперь я «террористка» в отношении Крыма. Правда, я «террорист» в компании самых уважаемых представителей нашей культуры. Мы «враги народа» и, главное, «террористы». Но такая удивительная компания – честь для меня.


О поездке в Крым

«Обожаю Крым, но больше туда ни ногой».


О войне России против Украины

«Незаметно подкрался этот ужас, который в ненормативной лексике имеет адекватное название о том, что незаметно подкрадывается».

Об Олеге Сенцове

Ахеджакова призывала освободить украинского режиссера Олега Сенцова, которого Кремль незаконно удерживал в тюрьме.

«Что происходит? Как нам не стыдно? Под завесой этой наркоты, этого мундиаля, всеобщее веселье, радость, победы. Население оказалось готовым принять с распростертыми объятиями весь мир… Но тихонечко, тихонечко, за ставнями, под ковром человек уже 54-й день голодает».

О пропаганде Кремля

«Есть какая-то национальная идея – искать все время врага, где его нет: то американцы у них виноваты, то англичане, то Украина мешает нам жить, то Грузия неприятна. Пропаганда работает на какую-то часть населения, которая не задумывается, ей просто не до этого. Денег нет. Деревни горят, затоплены огромные районы, ипотека, больные дети, лекарств нет, зарплата убогая… Слыхали песню Бориса Гребенщикова «Вечерний мудазвон»? Гребенщиков сформулировал нашу телепропаганду, и этот диагноз уже никогда не отмыть».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 341

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