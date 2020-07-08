Пользователей сети поразила фотография летучей мыши размером с человека (ФОТО)

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Фотография огромной летучей мыши на Филиппинах стала вирусной в социальных сетях

В то время как летучие мыши живут почти во всем мире, только в некоторых местах нашей планеты есть вид летучих мышей «flying foxes» («летающие лисицы»). А недавняя фотография огромной летучей мыши на Филиппинах стала вирусной в социальных сетях, информирует enovosty.com/news.

«Помните, когда я рассказывал вам о Филиппинах, где есть летучие мыши размером с человека? Да, именно об этом я и говорил», — написал пользователь Twitter AlexJoestar622.

На фотографии летучая мышь кажется намного больше, чем она есть («flying foxes», безусловно, не человеческого размера, однако размер крыльев может достигать 1,7 метра)

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«Flying fox» — одна из крупнейших видов летучих мышей в мире, которые обитают в некоторых частях Африки, Индии, Азии и Океании. Несмотря на различные культурные ассоциации, которые сравнивают летучих мышей с вампирами, «Flying foxes» не питаются кровью.