Лувр вновь открылся: Мона Лиза «вышла из изоляции» и снова улыбается посетителям знаменитого парижского музея (ФОТО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости культуры

08.07.2020 г.
12:43Лувр вновь открылся: Мона Лиза «вышла из изоляции» и снова улыбается посетителям знаменитого парижского музея (ФОТО)
07.07.2020 г.
20:59В Мексике нашли древние затопленные шахты (ВИДЕО)
03.07.2020 г.
20:59Во Франции нашли уникальный 1500-летний саркофаг
02.07.2020 г.
11:23В мире установили антирекорд по COVID-19
30.06.2020 г.
17:39Ученые узнали, почему индейцы майя покинули одну из своих столиц
17:17На Нептуне и Уране могут идти дожди из алмазов
28.06.2020 г.
12:48Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix за нарушение авторских прав
Все новости культуры

Аналитика

07.07.2020

Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет...

Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет...
Известно, что история повторяется дважды - сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Но трудно сказать, чем именно является намечающийся пятый и шестой ...
03.07.2020

Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины

Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Почему взрываются дома украинцев, за чей счет Зеленский пиарился, вручая ключи от квартир жителям разрушенного дома, почему цены на газ на мировых рынках ...
02.07.2020

Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка

Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий написал заявление об увольнении в связи с «систематическим политическим давлением». Такое решение он принял ...

Последние новости

08.07.2020 г.
13:14 Поездки за границу во время пандемии. ТОП-3 безопасных курорта и новые правила путешествий
13:08 В СБУ Украины заявили о задержании куратора ДНР из ГРУ России
13:02 Жители Белграда штурмуют парламент из-за карантина
13:00 Исторический случай: третий человек в мире излечился от ВИЧ, - ученые
12:53 Задержание основателя «разведуправления ДНР»: В Сети опубликовали запись переговоров с кураторами из ГРУ РФ
12:43 Лувр вновь открылся: Мона Лиза «вышла из изоляции» и снова улыбается посетителям знаменитого парижского музея (ФОТО)
12:40 Компания Audi показала свой самый дешевый электромобиль (ФОТО)
12:32 Создан воздушный фильтр, способный эффективно бороться с COVID-19
12:30 В ОРДЛО наступила экологическая катастрофа. Казанский рассказал о последствиях (ВИДЕО)
12:09 "Печатный станок" запускать не будут. Что будет с долларом осенью?
12:05 Сотрудники ФСБ прослушивали телефоны и читали почтовую переписку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова - СМИ
12:00 Сотни военных ВСУ тушат масштабный пожар под Луганском
11:44 Украина закупит признанный во всем мире препарат от коронавируса
11:30 Девять областей не готовы к ослаблению карантина
11:00 Эксперт рассказал, почему Путину не выгодна новая военная агрессия против Украины
10:30 Бубонная чума 2020: Вирусолог рассказала, стоит ли украинцам переживать
09:37 Появились "двойники": Украинцы массово жалуются на видеофиксацию нарушений ПДД
09:23 Врачи назвали опасные последствия легкой формы коронавируса
08:49 COVID-19. Ляшко рассказал, сколько больных может быть в Украине
08:30 Снимки из космоса показали масштаб цветения в Черном море (ФОТО, ВИДЕО)
08:04 В РФ назвали имя самого реального преемника Путина
07:50 Составлена карта мест в мире, которые фотографируют чаще всего
07:40 В Сети показали первые снимки совместной украинско-польской разработки ПТРК "Пират" (ФОТО)
07:30 В ВОЗ допустили, что COVID-19 может передаваться по воздуху
07:15 В Украине появится новый скоростной автобан (ВИДЕО)
07:00 В заповедной зоне Киева обнаружили редкие цветы из Красной книги (ФОТО)
07.07.2020 г.
23:15 Трехцветный котенок, совершивший самостоятельное путешествие на поезде в поисках хозяйки, стал звездой Сети (ФОТО)
23:00 В Японии бушует стихия: в результате масштабных наводнений погибло 52 человека (ФОТО)
20:59 В Мексике нашли древние затопленные шахты (ВИДЕО)
20:29 ЕС хочет заключить соглашение о Brexit, но "не любой ценой", - Reuters
20:14 Взаимное недоверие между армией РФ и Путиным усугубляется с каждым днем, - Злой Одессит
19:57 На Днепропетровщине полицейские задержали группу наркоторговцев
19:49 Диверсант ФСБ собирался взорвать химзавод на Луганщине
19:19 Литва покупает у США вертолеты UH-60M Black Hawk
18:59 Американские Javelin использовали на учениях ВСУ (ВИДЕО)
18:29 В Венгрии посреди пшеничного поля появился загадочный круг (ФОТО)
17:59 На Полтавщине грабители подорвали инкассаторское авто Укрпочты и унесли миллионы
17:49 ЕС предоставил Украине транш в размере 11,5 млн евро
17:29 Украина рассматривает возможность введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс
16:48 Россияне проголосовали за пилораму, теперь будут работать круглосуточно, - Аnti-colorados
16:28 РФ перебросила на Донбасс 20 грузовиков с боеприпасами и несколько колонн бронетехники, - разведка
15:57 Меркель оказалась "под огнем" из-за позиции по Китаю, - Financial Times
15:29 Россия приступила к не имеющему аналогов в мире распилу ледокола "Лидер", - Злой Одессит
15:03 Гривна продолжает уверенно укрепляться
15:00 Китайский истребитель-невидимку FC-31 могут превратить в палубную версию
14:40 Компания Toyota готовится представить новый доступный кроссовер
14:36 Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отреагировал на задержание своего советника по обвинению в госизмене
14:33 Сингапурские ученые предупредили: Человечеству придется пережить еще один коронавирус
14:27 "Просто не пускают в ЕС": Кулеба рассказал о судьбе безвиза
14:10 Минздрав пополнил "красную зону" по заболеваемости COVID-19 еще несколькими странами
14:05 Из-за Шакирзяна Ровно снова закроют на карантин?
12:58 Рынок труда будущего: Ученые показали, как будет выглядеть человек на удаленной работе
12:40 Израиль запустил новый спутник-шпион, который будет отслеживать ядерную деятельность Ирана
12:06 Ученые определили, что у некоторых людей вырабатывается "тихий" иммунитет от COVID-19
11:55 В Японии десятки погибших из-за наводнений: эвакуируют 1,3 млн жителей
11:41 Украинцев шокировали цены на отдых в Кирилловке
11:38 В России задержали советника главы "Роскосмоса" за госизмену
11:28 Стало известно, сколько еще европейские границы будут "под замком"
11:26 Под Луганском разрушили знак «Украина» (ФОТО)
11:14 Немецкая армия получит более 1800 новых ракет для пусковой установки MARS II
Все новости »

Лувр вновь открылся: Мона Лиза «вышла из изоляции» и снова улыбается посетителям знаменитого парижского музея (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » Лувр вновь открылся: Мона Лиза «вышла из изоляции» и снова улыбается посетителям знаменитого парижского музея (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Мона Лиза или Джоконда - знаменитый шедевр Леонардо да Винчи, пожалуй, самая известная картина в Лувре, если не во всем мире.

Однако до пандемии COVID-19 толпы туристов в парижском музее были настолько плотными, что им даже не гарантировали, что они увидят творение да Винчи, информирует enovosty.com/news.

Посещение Лувра, чтобы увидеть знаменитую Мона Лизу до пандемии коронавируса было во многом похоже на концерт любимой группы — если вам не повезло, но вы все спланировали правильно, вы просто посмотрите шоу через чужой телефон.

Как правило, Лувр ежегодно посещает 10 миллионов человек, пишет The New York Times. В 2019 году из этих посетителей 80% пришли, чтобы увидеть Мона Лизу.

Осенью 2019 года комната Моны Лизы была изменена — работники нанесли линии, чтобы любоваться картиной было безопасно. Даже тогда посетители жаловались, что было слишком много людей, чтобы по-настоящему прочувствовать картину, согласно статье The Times в 2019 году.

Читайте: В ОАЭ открыли второй Лувр (ВИДЕО)

«До сих пор вокруг Моны Лизы толпятся люди», — недавно заявил The Times Жан-Люк Мартинес, директор Лувра.

На фотографии 2005 года показано, как часто происходит посещение Моны Лизы:

Лувр вновь открылся: Мона Лиза «вышла из изоляции» и снова улыбается посетителям знаменитого парижского музея (ФОТО)

Читайте: Стало понятно, куда смотрит Мона Лиза

Фотография толпы, увидевшей Мона Лизу в 2005 году, показывает людей, собравшихся вместе, чтобы поймать мимолетный взгляд на знаменитую картину на своих телефонах. Рафаэль ГАЙАРД / Гамма-Рафо через Getty Images

Но сейчас это не так.

«Мы хотим сделать встречу с Мона Лизой особенным моментом», — добавил Мартинес.

Поскольку музей вновь открылся 6 июля, посетителям гарантирован шанс увидеть знаменитую картину на расстоянии.

Вот фотография с первого дня открытия Лувра:

Мона Лиза во время открытия публике Лувра 06 июля 2020 года в Париже, Франция.

Посетители в масках для лица, делающие селфи с Мона Лизой 6 июля 2020 года, показывают, насколько более личным может быть этот опыт. Аурелиен Менье / Getty Images

Лувр закрыли 13 марта после того, как Франция запретила публичные собрания более 100 человек, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Чтобы подготовиться к открытию, музей установил новые указатели, чтобы направлять людей по музею с помощью мер по социальному дистанцированию.

Мартинес сказал, что посетителям музея разрешено находиться в 3 метрах от картины после ожидания в очереди около 15 минут или меньше. Вот еще одна фотография, сделанная на этой неделе, которая показывает, как выглядят линии, не позволяющие добраться до Моны Лизы.

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ - 6-ОЕ ИЮЛЯ: Посетители нося маски стороны ждут в очереди для того чтобы увидеть Mona Лизу для вновь открывать к публике Лувра 6-ого июля 2020 в Париже, Франции. Музей Лувр был закрыт с 17 марта из-за блокировки Коронавируса (COVID-19). Коронавирус (COVID-19) распространился во многие страны мира, унеся жизни более 534 000 человек и заразив около 11,4 миллиона человек. (Фото Аурелиена Менье / Getty Images)

Из-за ограничений на поездки, которые введены, чтобы предотвратить распространение коронавируса, Мартинес ожидает гораздо меньший наплыв туристов. Он сказал агентству Франс-Пресс, что этим летом Лувр планирует принять от 4000 до 10000 посетителей, вместо обычных 50000.

В настоящее время музей принимает 400-500 посетителей каждые полчаса.

До настоящего времени открылось только 70% музея. Несколько выставочных залов закрылись, например, зал французских скульптур Средневековья и Ренессанса, зал искусства Африки, Азии, Океании и Америки, а также нижний уровень отдела исламского искусства.

Музей будет закрыт по вторникам с июля по сентябрь.

Источник: Businessinsider


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 149

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет...
Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко
Султан Эрдоган против Кемаля Ататюрка, но за Османскую империю
Итоги месяца: Америка в огне, конфликт на границе двух ядерных держав и гонка на выживание
Должников ждет суд: в Раде придумали, как бороться с долгами украинцев за коммуналку
Анатолий Амелин: Экономическая модель Южной Кореи – оптимальный путь для Украины
Америка России "подарит пароход"? Штаты опять пугают Путина "адскими" санкциями...
Сергей Фурса: Украинская власть готовится «кинуть» МВФ и привести страну к дефолту
Все статьи




Читайте также

В Японии бушует стихия: в результате масштабных наводнений погибло 52 человека (ФОТО)
 Под Луганском разрушили знак «Украина» (ФОТО)
Шкільні обіди, як частина навчання: як харчуються діти в японських школах (ФОТО)
 Курортный сезон-2020: пляжи Одессы превратились в свалку (ФОТО)
Под Киевом провели ежегодный фестиваль воздушных шаров: яркие фото

Армия

Многоцелевой тягач легкий бронированный МТЛБ
Беспилотный летательный аппарат Sperwer (Франция)
Бронетранспортер Pandur II (Австрия)
Беспилотный летательный аппарат SpyLite (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Фирташ
Дмитрий
Климкин
Павел
Шевченко
Игорь
Геращенко
Ирина
Все персоны    >>
Исследования

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почетный консул Франции Сергей Политучий возможно замешан в коррупционных и мошеннических схемах

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию


Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Саудовская Аравия объявила новую нефтяную войну (9230)

Кейт Миддлтон поразила поклонников идеальным внешним видом (ФОТО) (6315)

Яркая и романтичная: наряды королевы Летиции покорили публику в официальном туре по Испании (ФОТО) (5943)





работа на besplatka.ua




Экономические новости youtube




help



bigmir)net TOP 100

 