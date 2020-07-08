Лувр вновь открылся: Мона Лиза «вышла из изоляции» и снова улыбается посетителям знаменитого парижского музея (ФОТО)

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Мона Лиза или Джоконда - знаменитый шедевр Леонардо да Винчи, пожалуй, самая известная картина в Лувре, если не во всем мире.

Однако до пандемии COVID-19 толпы туристов в парижском музее были настолько плотными, что им даже не гарантировали, что они увидят творение да Винчи, информирует enovosty.com/news.

Посещение Лувра, чтобы увидеть знаменитую Мона Лизу до пандемии коронавируса было во многом похоже на концерт любимой группы — если вам не повезло, но вы все спланировали правильно, вы просто посмотрите шоу через чужой телефон.

Как правило, Лувр ежегодно посещает 10 миллионов человек, пишет The New York Times. В 2019 году из этих посетителей 80% пришли, чтобы увидеть Мона Лизу.

Осенью 2019 года комната Моны Лизы была изменена — работники нанесли линии, чтобы любоваться картиной было безопасно. Даже тогда посетители жаловались, что было слишком много людей, чтобы по-настоящему прочувствовать картину, согласно статье The Times в 2019 году.

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«До сих пор вокруг Моны Лизы толпятся люди», — недавно заявил The Times Жан-Люк Мартинес, директор Лувра.

На фотографии 2005 года показано, как часто происходит посещение Моны Лизы:

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Фотография толпы, увидевшей Мона Лизу в 2005 году, показывает людей, собравшихся вместе, чтобы поймать мимолетный взгляд на знаменитую картину на своих телефонах. Рафаэль ГАЙАРД / Гамма-Рафо через Getty Images

Но сейчас это не так.

«Мы хотим сделать встречу с Мона Лизой особенным моментом», — добавил Мартинес.

Поскольку музей вновь открылся 6 июля, посетителям гарантирован шанс увидеть знаменитую картину на расстоянии.

Вот фотография с первого дня открытия Лувра:

Посетители в масках для лица, делающие селфи с Мона Лизой 6 июля 2020 года, показывают, насколько более личным может быть этот опыт. Аурелиен Менье / Getty Images

Лувр закрыли 13 марта после того, как Франция запретила публичные собрания более 100 человек, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Чтобы подготовиться к открытию, музей установил новые указатели, чтобы направлять людей по музею с помощью мер по социальному дистанцированию.

Мартинес сказал, что посетителям музея разрешено находиться в 3 метрах от картины после ожидания в очереди около 15 минут или меньше. Вот еще одна фотография, сделанная на этой неделе, которая показывает, как выглядят линии, не позволяющие добраться до Моны Лизы.

Из-за ограничений на поездки, которые введены, чтобы предотвратить распространение коронавируса, Мартинес ожидает гораздо меньший наплыв туристов. Он сказал агентству Франс-Пресс, что этим летом Лувр планирует принять от 4000 до 10000 посетителей, вместо обычных 50000.

В настоящее время музей принимает 400-500 посетителей каждые полчаса.

До настоящего времени открылось только 70% музея. Несколько выставочных залов закрылись, например, зал французских скульптур Средневековья и Ренессанса, зал искусства Африки, Азии, Океании и Америки, а также нижний уровень отдела исламского искусства.

Музей будет закрыт по вторникам с июля по сентябрь.

Источник: Businessinsider