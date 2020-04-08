Новая карикатура Сергея Ёлкина на тему «социальной дистанции» развеселила пользователей Сети

Главная » Последние новости » Новости культуры » Новая карикатура Сергея Ёлкина на тему "социальной дистанции" развеселила пользователей Сети Новая карикатура Сергея Ёлкина на тему "социальной дистанции" развеселила пользователей Сети

Закрыть Отправить

Во многих странах мира сейчас введены жесткие меры по борьбе с новым коронавирусом COVID-19

Известный карикатурист Сергей Елкин своей новой карикатурой обыграл тему социального дистанциирования, которая сейчас, как никогда, актуальна. Так, одна из главных рекомендаций, как обезопасить себя и других людей от инфицирования, — это соблюдение дистанции от других людей не менее метра, информирует enovosty.com/news.

Отмерим, ранее «Экономические Новости» сообщили о том, что в Нидерландах премьер Марк Рютте призвал жителей страны готовится к тому, что нормы социального дистанцирования будут действовать еще длительное время. Новые нормы — дистанция в полтора метра.