Шедевры народного творчества: В Киеве открылась выставка уникальных гобеленов ручного ткачества (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » Шедевры народного творчества: В Киеве открылась выставка уникальных гобеленов ручного ткачества (ФОТО) Шедевры народного творчества: В Киеве открылась выставка уникальных гобеленов ручного ткачества (ФОТО)

Закрыть Отправить

С 6 февраля по 1 марта в Национальном музее украинского народного декоративного искусства состоится выставка известной художницы с Полтавщины Ольги Пилюгиной.

Название выставки «Обраний шлях» — не случайно, информирует enovosty.com/news.

«Основой экспозиции являются современные тематические орнаментальные произведения в авторском стиле, созданном на основе лучших традиций украинского тканого ковра (килима). Это направление является одним из основных в моем творчестве», — говорится в сообщении на странице Facebook творческой мастерской Ольги Пилюгиной .

Гобелены, выполненные талантливым мастером из Решетиловки (Полтавская область) Ольгой Пилюгиной в древней технике двустороннего гладкого ручного ткачества натуральными шерстяными нитками, интересны своей фактурой, глубиной, теплом и особой колористикой и гармонией.

Читайте: У Києві відкрилась виставка унікальних гобеленів гладкого ручного ткання "Обраний шлях" (ФОТО)

Среди представленных — гобелены, которые были признаны лучшими в 2014-2019 годах на Всеукраинских выставках-конкурсах «Лучшее произведение года»: «Гетьманський», «Козацький», «Добробут», «Зоряний», «Квітуча родина».. Знаковым является гобелен «Гетьманський», который был создан на Грант Президента Украины в 2014 году. Он стал первым в серии орнаментальных работ, вобравших в себя характерные черты украинского барокко, пропущенные сквозь призму личного видения.

В основе композиций вечный символ рода — «Дерево життя», что прорастает из глубины веков в настоящее. Это связь с нашими предками, нашими крепкими украинскими корнями.

Особое место в экспозиции занимают произведения-размышления на духовные темы стремления человеческой души к свету, к Богу, на темы любви к родной земле — прекрасной Украине.

Выставка проходит по адресу г. Киев, ул. Лаврская, 9 корпус 29