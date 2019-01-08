Кинокритики США определили лучший фильм 2018 года

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Американцы назвали фильм «Наездник» лучшей киноработой 2018 года.

Лучший фильм 2018 года выбирали члены Национального общества американских кинокритиков. В ходе голосования им стала работа китаянки Хлои Чжао «Наездник», информирует enovosty.com/news.

«Серебро» досталось черно-белому кино «Рома» (Мексика). Альфонсо Куарон, снявший его, получил звание лучшего режиссера 2018 года. «Бронза» досталась картине «Пылающий», снятому в Южной Кореи. Таким образом, сложилась невероятная ситуация – все призовые места достались фильмам, снятым не режиссерами из США. В истории Национального американского общества кинокритиков такого еще не было.

Фильм-победитель «Наездник» повествует о жизни юного ковбоя, который больше не может принимать участие в родео из-за ухудшения здоровья. Главному герою Брэди придется бороться со своим внутренним миром и своими мечтами. Посмотрев картину, вы узнаете, сможет ли он смириться с реальностью и наладить свою жизнь без родео.

Добавим, специалисты определили еще и лучшего актера прошлого года. Им стал Итан Хоук, получивший роль в «Дневнике пастыря». Актрисой года была названа Оливия Колман, сыгравшая в «Фаворитке».

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Работа «Смерть Сталина» удостоилась звания «Лучший сценарий». Текст к фильму был написан Армандо Ианнуччи, Дэвидом Шнайдером и Йеном Мартином.