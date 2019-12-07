В польских кинотеатрах перед сеансами будут включать ролик об Украине

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В некоторых кинотеатрах Польши перед показом фильмов будут крутить проморолик об Украине.

Некоторые польские кинотеатры отныне будут демонстрировать видеоролик об Украине перед кинопоказами. Цель такой инициативы заключается в том, чтобы поднять туристическую, а также инвестиционную привлекательность нашей родной страны. Об этом информирует посольство Украины в Польше, информирует enovosty.com/news.

Промовидео под названием Travel and Enjoy Ukraine Now уже обнародовано на You-Tube-канале туроператора JC Travel Ukraine. Именно этот ролик увидят посетители польских кинотеатров.

В частности, известно, что посмотреть проморолик можно будет в сети Helios в таких городах, как: Варшава, Гданьск, Гдыня и Вроцлав. Акция ограничена во времени, продлится она с 6 по 19 декабря 2019 года.

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Отметим, что ролик Travel and Enjoy Ukraine Now был создан сотрудниками компании JC Travel Ukraine. Ранее данное видео уже демонстрировали на двух центральных каналах Польши — TVN 24 BiS и Travel Channel.

В посольстве Украины в Польше заявили, что очень надеются на увеличение количества иностранных туристов, а также на улучшение инвестиционного климата.