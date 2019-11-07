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Леди Гага рассказала всю правду о романе с Брэдли Купером

Главная » Последние новости » Новости культуры » Леди Гага рассказала всю правду о романе с Брэдли Купером
 
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Леди Гага заявила мировым СМИ, что ее роман с Брэдли Купером был фейком. Данные любовные отношения были продуманы и срежиссированы до мельчайших подробностей.

Известная американская певица Леди Гага решила признаться, что ее отношения с Брэдли Купером являются вымыслом. Об этом она рассказала журналистам издания Elle, информирует enovosty.com/news.

По словам актрисы, любовные отношения с Купером были всего лишь игрой на публику. Леди Гага удивилась, что публика всерьез поверила в их чувства. Однако позже призналась, что над «романом» трудились многие люди, в том числе и режиссерская группа.

Над созданием любовной истории Гага и Купер работали целыми днями. «Представление» удалось. Псевдо-любовники пришли к выводу, что проделали миссию на отлично.

Напомним, о романе Гаги и Брэдли мировые СМИ заговорили сразу после выхода на экраны картины «Звезда родилась». Именно в этом фильме они сыграли влюбленную парочку. К тому же немало шума надело расторжение помолвки Гаги с ее бойфрендом, а также расставание Купера и Ирины Шейк.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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