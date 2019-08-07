Мужчина случайно купил картину Рембрандта за 500 евро: реальная стоимость — 30 млн
Гражданин Бельгии обзавелся редкой картиной Рембрандта всего за 500 евро. Ее реальная цена – в 60 тыс. раз дороже.
Мужчина, проживающий в городе Льежа (Бельгия), стал владельцем уникальной картины. Подлинник Рембрандта он приобрел всего за 500 евро, в то время как реальная цена составляет несколько десятков млн евро, информирует enovosty.com/news.
Бельгиец купил ценное полотно в одном из местных кафе. Во время отдыха он повстречался с человеком, погрязшем в больших долгах. Ему стало жалко того, и он согласился купить у него «дешевую» картину за полтысячи евро.
Друзья подтолкнули нового владельца картины на проведение экспертизы. В итоге, выяснилось, что в одном из кафе Льежа была приобретенная настоящая и до сих пор неизвестная картина Рембрандта.
На полотне изображен лик Иисуса Христа. Специалисты оценили ее в 30 млн евро.
Читайте: Картину Моне продали за рекордную сумму
Новый владелец уникальной картины решил выставить приобретение на аукцион. Заработанные деньги он собирается инвестировать в свою любимую футбольную команду.