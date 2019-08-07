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Мужчина случайно купил картину Рембрандта за 500 евро: реальная стоимость — 30 млн

Главная » Последние новости » Новости культуры » Мужчина случайно купил картину Рембрандта за 500 евро: реальная стоимость - 30 млн
 
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Гражданин Бельгии обзавелся редкой картиной Рембрандта всего за 500 евро. Ее реальная цена – в 60 тыс. раз дороже.

Мужчина, проживающий в городе Льежа (Бельгия), стал владельцем уникальной картины. Подлинник Рембрандта он приобрел всего за 500 евро, в то время как реальная цена составляет несколько десятков млн евро, информирует enovosty.com/news.

Бельгиец купил ценное полотно в одном из местных кафе. Во время отдыха он повстречался с человеком, погрязшем в больших долгах. Ему стало жалко того, и он согласился купить у него «дешевую» картину за полтысячи евро.

Друзья подтолкнули нового владельца картины на проведение экспертизы. В итоге, выяснилось, что в одном из кафе Льежа была приобретенная настоящая и до сих пор неизвестная картина Рембрандта.

На полотне изображен лик Иисуса Христа. Специалисты оценили ее в 30 млн евро.

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Новый владелец уникальной картины решил выставить приобретение на аукцион. Заработанные деньги он собирается инвестировать в свою любимую футбольную команду.


Автор: Катерина Лукьянчук
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