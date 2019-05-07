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Стивен Кинг спрогнозировал финал Игры престолов

Главная » Последние новости » Новости культуры » Стивен Кинг спрогнозировал финал Игры престолов
 
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Популярный писатель Стивен Кинг обнародовал свою версию окончания сериала «Игра престолов». Он считает, что Железный трон должен достаться самому достойному персонажу.

Стивен Кинг прокомментировал финальную часть сериала «Игра престолов». На своей странице в Твиттер он предположил, что Железный трон может достаться совсем неожиданному герою, информирует enovosty.com/news.

По мнению писателя, скорее всего «победителем» сериала станет не Серсея и даже не Дейенерис. Автор многих культовых книг считает, что Железный трон возглавит Тирион Ланнистер.

Развязка, по версии Кинга, будет выглядеть трагически. По его мнению, погибнет не только Серсея Ланнистер, но и Дейенерис, а также Джон Сноу. В итоге Железный трон достанется «маленькому человеку, имеющему огромное сердце». Нет сомнений, что за этими строками прячется имя Тириона Ланнистера.

Тирион вначале сериала многим показался эгоистичным и жестоким человеком. Однако публика вскоре изменила свое отношение к нему, ведь позднее он стал одним из самых справедливых и глубоких персонажей.

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Вскоре увидим, оправдается ли прогноз Стивена Кинга на самом деле, или же мастер триллеров ошибся.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 636

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