Стало известно, когда принц Гарри и Меган Маркл покажут новорожденного сына

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Совсем скоро Меган Маркл и принц Гарри планируют показать обществу своего первенца. Также снимки малыша на днях опубликуют в Instagram.

Принц Гарри и Меган Маркл планируют показать своего новорожденного сына совсем скоро. Вчера Гарри сообщил, что «мы увидимся, вероятнее всего, через два дня». Новоиспеченный папа добавил, что все желающие вскоре познакомятся с семьей, состоящей из трех человек. Таким образом, уже завтра публика может увидеть еще одного маленького королевского наследника, информирует enovosty.com/news.

Журналисты Hello разузнали, что показывать новорожденного будут не на территории Виндзорского замка, а за его пределами.

На данный момент известно также, что на официальном Instagram-аккаунте Гарри и Меган вскоре появятся снимки малыша.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями вчера, 6 мая, в 5-26 утра. После появления первенца Кенсингтонский дворец обнародовал официальное заявление. Принц Гарри после рождения сына вышел к представителям СМИ и поделился своими впечатлениями. Он сказал, что очень гордится своей женой и поблагодарил всех за поддержку.

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На данный момент счастливые родители думают над именем для сына. Объявить его должны тогда, когда покажут ребенка публике.