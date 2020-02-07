Трансляция мелодрам на русском языке на телеканале 1+1 — это демонстрация своей неполноценности, — Соломия Бобровская (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » Трансляция мелодрам на русском языке на телеканале 1+1 - это демонстрация своей неполноценности, - Соломия Бобровская (ВИДЕО) Трансляция мелодрам на русском языке на телеканале 1+1 - это демонстрация своей неполноценности, - Соломия Бобровская (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Голос» Соломия Бобровская прокомментировала вчерашнее заявление продюсера сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алены Еремеевой о том, что все сериалы весеннего сезона сняты на русском языке и что, якобы, мелодрамы на украинском языке плохо воспринимаются зрителем, и что актерам также крайне сложно работать на украинском языке.

Народный депутат Соломия Бобровская высказала возмущение данной позицией, назвав подобное заявление демонстрацией комплекса неполноценности, поскольку вопрос не в самом украинском языке, а в отсутствии знания этого языка. , информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, Бобровская порекомендовала сотрудникам телеканала 1+1 пойти на курсы и усовершенствовать свои языковые навыки.

Также Бобровская пригрозила телеканалу 1+1 обращением в Нацсовет по телевидению и радиовещанию относительно выполнения данным телеканалом закона Украины о государственном языке, в случае если позиция телеканала не изменится.

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«Я думаю продюсеру стоит забрать свои слова обратно и извиниться перед всеми украинцами. Проблема не в украинском языке. Проблема в головах и примитивности тех людей, которые такое озвучивают», — резюмировала народный депутат.