Instagram: Леся Никитюк порадовала поклонников своей детской фотографией

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Известная украинская телеведущая Леся Никитюк «залила» в Instagram новый снимок.

Никитюк поделилась с поклонниками старой фотографией. На ней она запечатлена еще очень маленькой девочкой – нет еще и года. Помимо этого, на фото у Леси ветрянка. Рядом лежит винтажная игрушечная кошечка. Стиль добавлен традиционным ковриком на стенке и подушечкой, информирует enovosty.com/news.

«Я и ветрянка. 1988 год», — написала под фото участница Танцев со звездами. Также она пошутила, что болезнь пока не знала, что у нее снимок с будущей знаменитостью.

Справка. Леся Никитюк стала популярной после участия в «Рассмеши комика», а также «Орел и решка». Сама она родом с Хмельницкого. Еще в студенческие года она участвовала в команде КВН «Торнадо Люкс».

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В 2012 году Никитюк пригласили стать ведущей тревел-шоу «Орел и решка». Она заменила Жану Бадоеву. Вместе с Андреем Бедняковым Леся объездила много стран. После 24 выпуска «Кругосветки» она покинула шоу в пользу нового проекта – «Вокруг М». В нем Леся знакомится и ходит на свидание с мужчинами из разных уголков мира.

В 2018 году зрители увидели Лесю в качестве ведущей шоу «Кто сверху?», она составила компанию Притуле.