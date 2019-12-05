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Определен самый модный цвет 2020 года

Главная » Последние новости » Новости культуры » Определен самый модный цвет 2020 года
 
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Институт Pantone определил самый трендовый цвет следующего года. Эксперты считают, что модным будет «классический синий».

Цветом 2020 года специалисты института Pantone назвали «классический синий». Специалисты считают, что именно он является одновременно элегантным и простым, информирует enovosty.com/news.

Определяя цвет года в Pantone ориентировались на особенности жизни современного человека. На данный момент мы находимся в мире, которому не хватает доверия и веры, считают эксперты. Решить проблему должен «классический синий». Именно этот оттенок символизирует постоянство, покой и мир.

Леатрис Эйсман, исполнительный руководитель Pantone, заявила, что цвет 2020 года призывает человека смотреть вглубь вещей и расширять рамки привычного мышления.

Напомним, что цветом текущего 2019 года эксперты Pantone определили «живой коралл». Выбор данного оттенка объяснили в институте обесцвечиванием коралловых рифов вследствие глобального изменения климата. Также цвет символизирует тепло и гостеприимность. В 2019-ом коралловый оттенок позиционировался как подходящий и для женщин, и для мужчин. Помимо этого, «живой коралл» специалисты Pantone призывали использовать в вещах домашнего обихода.

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Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 891

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