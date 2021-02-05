Трамп попросил исключить его из Гильдии киноактеров

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Экс-президент США Дональд Трамп попросил исключить его из Гильдии киноактеров до того, как его оттуда выгнали. Он не хотел, чтобы его уволили, поэтому он ушел.

Бывший президент Дональд Трамп в четверг подал заявление об уходе из SAG-AFTRA, информирует enovosty.com/news.

Отставка Трампа произошла всего через несколько недель после того, как Национальный совет профсоюза проголосовал за переоценку его членства дисциплинарным комитетом.

«Дональд Трамп выступил против ценностей, которые этот союз считает самыми священными, — демократии, правды, уважения к нашим соотечественникам-американцам всех рас и конфессий, а также неприкосновенности свободной прессы», — заявила президент Гильдии Габриель Картерис.

В своем письме об отставке, адресованном непосредственно Картерис и размещенному SAG-AFTRA на его официальном сайте, Трамп написал: «Я больше не хочу быть связанным с вашим профсоюзом», сославшись на то, что он назвал «политическими провалами».

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«Ваша организация мало сделала для своих членов, и ничего для меня — кроме сбора взносов и продвижения опасных антиамериканских политик и идей — о чем свидетельствуют ваши огромные показатели безработицы и судебные иски со стороны знаменитых актеров, которые даже записали видео с просьбой: «Почему профсоюз не борется за меня?» — написал Трамп.

Трамп имел в виду видео, опубликованное в прошлом году такими актерами, как Марк Хэммилл, Вупи Голдберг и Морган Фриман, среди прочих, которые критиковали профсоюзное сокращение пособий по плану здравоохранения.

На видео Голдберг спрашивает: «Почему профсоюз не борется за меня?»

«Вы ничего для меня не сделали», — добавил Трамп.

В ответ на отставку Трампа профсоюз выпустил заявление, в котором просто говорилось: «Спасибо».