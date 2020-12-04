Путин начинает массовую вакцинацию: Ёлкин новой карикатурой показал своё отношение к «Спутнику»

Главная » Последние новости » Новости культуры » Путин начинает массовую вакцинацию: Ёлкин новой карикатурой показал своё отношение к "Спутнику" Путин начинает массовую вакцинацию: Ёлкин новой карикатурой показал своё отношение к "Спутнику"

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Украина и Европейский союз не будет покупать российскую вакцину

Президент России Владимир Путин распорядился уже со следующей недели начать массовую вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Третья фаза испытаний препарата пока не завершена. Это вызывает скепсис у известного художника Sergey Elkin, который на эту тему нарисовал новую карикатуру: , информирует enovosty.com/news.

У комментаторов вакцинация также вызывает опасение: «Барак Обама и Билл Клинтон решили вакцинироваться от ковида, чтобы убедить американцев в безопасности вакцины. Владимир Путин приказал вакцинировать миллионы россиян, чтобы убедить самого себя в безопасности российской вакцины», Похоже на объявление о всеобщей мобилизации! Интересно, дезертиров будут ловить и привлекать к ответственности?», Путин желает своих граждан сделать подопытными кроликами , ему наплевать сколько людей могут погибнуть и какие будут последствия . Сам лично фюрер русскую гремучую смесь вкалывать не желает , его «великая светлость» спрятавшись в бункере ждёт вакцину из США . Великому главарю России не следует делать то , что предназначено для черни , царь должен быть здоров , а всё остальное не имеет ни малейшего значения».

Отметим, Украина и Европейский союз не планируют покупать Спутник V.

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