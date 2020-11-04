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В Сети высмеяли озабоченность украинцев и россиян выборами в США

Главная » Последние новости » Новости культуры » В Сети высмеяли озабоченность украинцев и россиян выборами в США
 
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Оба кандидаты в президенты США заявляют, что находятся на пути к победе. В ключевых штатах продолжается подсчет голосов

Сергей Ёлкин новой карикатурой высмеял озабоченность россиян результатами выборов в Соединенных Штатах Америки, где оба кандидата пока уверенны в собственной победе:, информирует enovosty.com/news.

В Сети высмеяли озабоченность украинцев и россиян выборами в США

К слову, в Украине также жестко высмеяли то, как внимательно украинцы следят за тем, что происходит в Америке:

В Сети высмеяли озабоченность украинцев и россиян выборами в США

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Напомним, 3 ноября в США прошли выборы президента. За должность главы государства соревнуются президент Дональд Трамп и экс-вице-президент Джозеф Байден.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 242

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