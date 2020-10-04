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Впервые за 7 месяцев с начала пандемии в Мадриде открылось знаменитое фламенко-шоу (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » Впервые за 7 месяцев с начала пандемии в Мадриде открылось знаменитое фламенко-шоу (ФОТО)
 
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Страсть и драма живых фламенко-шоу вернулись на сцены Мадрида, но исполнители танцуют за пластиковыми экранами и держат дистанцию от аудитории.

Torres Bermejas, место проведения фламенко-шоу в столице Испании, вновь открыл для клиентов свою парадную дверь в мавританском стиле после семи месяцев закрытия из-за пандемии COVID-19. Это был первый «таблао», возобновивший свою деятельность, информирует enovosty.com/news.

Впервые за 7 месяцев с начала пандемии в Мадриде открылось знаменитое фламенко-шоу (ФОТО)

Впервые за 7 месяцев с начала пандемии в Мадриде открылось знаменитое фламенко-шоу (ФОТО)

Расположенное недалеко от Гран-Виа, одной из главных магистралей Мадрида, уютное заведение ожило благодаря захватывающей смеси «baile» (танец), «cante» (пение) и «toque» (игра на гитаре).

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В заведении проверяют температуру тела клиентов, прежде чем они смогут войти, и принимают ряд других мер предосторожности, включая мощные воздушные фильтры. Цель заключается в том, чтобы заманить назад людей, которые опасаются находиться в толпе и заразиться.

Сцену в Torres Bermejas окружают столы с трех сторон. Большинство из них рассчитаны на двоих людей. Ближайший — в нескольких метрах от исполнителей. Полая деревянная сцена незаменима для танцев «сапатеадо» — ритмичного топания, заставляющего платформу вибрировать.

Впервые за 7 месяцев с начала пандемии в Мадриде открылось знаменитое фламенко-шоу (ФОТО)Впервые за 7 месяцев с начала пандемии в Мадриде открылось знаменитое фламенко-шоу (ФОТО)

Артисты выступают без масок, за прозрачными экранами, подвешенными к потолку и поднятыми примерно на 1 метр от пола.

Torres Bermejas, открывшийся 50 лет назад, является одним из самых знаменитых «таблао» Испании. Здесь выступали известные артисты из мира фламенко, такие как Камарон и Пако де Лусия.

Впервые за 7 месяцев с начала пандемии в Мадриде открылось знаменитое фламенко-шоу (ФОТО) Впервые за 7 месяцев с начала пандемии в Мадриде открылось знаменитое фламенко-шоу (ФОТО)

В последнее время туристы были основным источником бизнеса для площадок фламенко, но туристический сектор Испании пострадал от глобальных ограничений на поездки.

Компании пытаются компенсировать спад, обращаясь к местным жителям. Но во время второй волны пандемии регион Мадрида стал горячей точкой Европы для COVID-19. По состоянию на четверг в столичном регионе уровень заражения за 2 недели составил 695 случаев на 100 000 человек — самый высокий показатель в Европе.

Впервые за 7 месяцев с начала пандемии в Мадриде открылось знаменитое фламенко-шоу (ФОТО) Впервые за 7 месяцев с начала пандемии в Мадриде открылось знаменитое фламенко-шоу (ФОТО)

Кроме того, требования к социальному дистанцированию означают меньшее количество столов, что является еще одним препятствием для прибыли. На каждое представление в Torres Bermejas допускаются только 50 человек. Они должны пребывать в масках, кроме случаев, когда они сидят за своими столами.

Правительство Мадрида пообещало финансовую помощь «таблао». Но некоторые уже поддались экономическому воздействию пандемии. Два заведения, знаменитые «Casa Patas» и «Café de Chinitas», закрылись.

Источник: Associated Press


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