Определены самые прибыльные фильмы в истории американского кинематографа

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Эксперты были удивлены, что ни один блокбастер, вышедший в последние годы, не смог собрать больше, нежели картины 30-х – 70-х годов прошлого столетия.

Сотрудники ресурса Box Office Mojo обнародовали рейтинг самых кассовых фильмов в истории США. Доходы фильмов, вышедших на экраны в прошлом столетии, как не странно, во много раз превышают современные американские блокбастеры, информирует enovosty.com/news.

Первое место досталось картине «Унесенные ветром». На экранах впервые этот фильм показали в 1939 году. Учитывая инфляцию, создатели кинокартины заработали более 1,82 млрд долларов.

«Серебро» досталось культовому фильму «Звездные войны», вышедшему в 1977 году. В рейтинг попал четвертый эпизод картины. Лента Джорджа Лукаса заработала не менее 1,6 млрд долларов.

Первую тройку завершает фильм «Звуки музыки» 1965 года. Своим создателям он принес 1,28 млрд долларов.

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В первую десятку также вошли такие фильмы: «Инопланетянин» 1982 года, «Титаник» 1997 года, «Десять заповедей», вышедший в 1956 году, «Челюсти», созданные в 1975 году, «Доктор Живаго» 1965 года, «Изгоняющий дьявола» 1973 года, а также «Белоснежка и семь гномов», вышедшая на экраны в 1937 году.