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Иллюзионист, «похоронивший» себя заживо, «взорвал» YouTube

Главная » Последние новости » Новости культуры » Иллюзионист, «похоронивший» себя заживо, «взорвал» YouTube
 
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Участник Britain’s Got Talent удивил интернет-пользователей невероятно сложным трюком. Джонатан Гудвин «похоронил» себя под грудой гравия.

Джонатан Гудвин стал новой звездой интернет. Его выступление на шоу Britain’s Got Talent всего за первый день собрало 500 тыс. просмотров в YouTube.

Иллюзионист показал на сцене очень экстремальный номер. Гудвин забрался внутрь стеклянного ящика. После этого сверху на Джонатана посыполся гравий. Сыпался он до тех пор, пока полностью не покрыл мужчину. Все тело и голова фокусника были спрятаны. , информирует enovosty.com/news.

На протяжении нескольких секунд Гудвин не подавал никаких признаков жизни, чем сильно напугал публику. Спасатели, дежурившие на шоу, уже даже приготовились вытаскивать иллюзиониста из ловушки.

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Однако делать этого не пришлось. Гудвин неожиданно вытянул из-под гравия одну руку. После этого он начал выбираться из стеклянного ящика.

Судьи были сильно напуганы. Алиша Диксон, судья шоу, сообщила, что номер сильно подпортил ей нервы. Также она отметила, что Гудвин может стать вторым Дэвидом Блейном (популярный в США иллюзионист).


Автор: Катерина Лукьянчук
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