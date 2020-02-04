«Пока стучит твое сердце»: в прокат выходит фильм «Пульс» о паралимпийской чемпионке Украины

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В украинский прокат 19 марта выходит спортивная драма «Пульс»

Паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Оксана Ботурчук (на фото) живет и работает в Днепре. В «копилке» Оксаны медали с трех паралимпиад, информирует enovosty.com/news.

В результате автомобильной аварии, в которую попала вся ее семья, Оксана получила многочисленные травмы и потеряла зрение. Пройдя долгий путь восстановления и тренировок Оксана из обычной спортсменки стала паралимпийской чемпионкой. Именно эту историю – от аварии до побед на паралимпиаде в Пекине и взяли за основу фильма. Режиссер Сергей Чеботаренко признает, что давно хотел снять фильм о выдающейся спортсменке, что его вдохновляет фильм «Малышка на миллион» и что экранизированная история Оксаны Ботурчук будет очень популярной. Ведь в этой истории есть все – трагическая авария, восстановление, упорный труд, преодоление себя и победа!

«Если есть какая-то мечта, то нет никаких препятствий на пути к ней. Надо все менять в своей судьбе. Да, внешние факторы могут менять нас, делая зигзаги в нашей жизни, но пока стучит твое сердце ты вправе написать счастливый сценарий своей жизни. Слоган фильма «Живи. Мрій. Долай». И этот фильм о том, что всегда во всем есть позитивная сторона», — говорит героиня фильма Оксана Ботурчук.

«Я просто рассказала людям свою историю. О своем желании жить, о своей маме, которая не слушала врачей после аварии, которая была против всяческих ограничений, которая сказала, что у нас в семье инвалидов нет и мы живем дальше и идем к своей цели. О том, что бег часть моей жизни и мне повезло с тренерами и командой, которые всегда поддерживали меня», — рассказала Оксана.

«У меня есть остаточное зрение. Это очень важно для меня. Потому что во время удара у меня была полная потеря, но оно частично восстановилось. Ты видишь! Очень плохо видеть и не видеть вообще – это огромная пропасть», — рассказывает спортстменка.

«Трудности закаляют (по крайней мере меня), они как бы проверяют на силу. Я считаю, что в жизни ничего не происходит просто так. И надо было пережить эту страшную аварию, чтобы попасть в паралимпийскую команду и стать чемпионкой. И чтобы сейчас об этой истории сняли фильм», — добавила она.

Оксана Ботурчук – заслуженный мастер спорта Украины, паралимпийская чемпионка 2008 года, пятикратный серебряный и бронзовый призер паралимпийских игр 2012 и 2016 годов.

Режиссер фильма «Пульс»- Сергей Чеботаренко, в роли Оксаны — Наталия Бабенко. Фильм выйдет на экраны 19 марта. Саундтрек к фильму исполнила украинская реп-исполнительница Alyona Alyona.